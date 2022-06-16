Вован и Лексус разыграли писательницу Роулинг от имени Зеленского

Запись разговора была представлена в ходе дискуссии «Fake News в эпоху глобализации» на ПМЭФ-2022.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) представили запись разговора с автором саги о Гарри Поттере, писательницей Джоан Роулинг, от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы она заявила, что полностью поддерживает введенные санкции против России.

«Я думаю, что надо оказывать давление на Россию культурно и экономически. Я, безусловно, поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России», - сказала она пранкерам.

Запись разговора была показана в ходе дискуссии «Fake News в эпоху глобализации» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

У писательницы также спросили, может ли она заменить «форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец», а его прическу - на чуб в стиле запорожских казаков. Она, в свою очередь, пообещала подумать об этом и, возможно, опубликовать что-то подобное в своих соцсетях.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус рассказали «Звезде», что в их пранке бывший президент США Джордж Буш-младший признался, что биолаборатории на Украине создавались Пентагоном. Владимир Кузнецов (Вован) также рассказал о пранке 2014 года с генералом НАТО, который признался им, что уже тогда США начали отправлять специалистов и инструкторов для тренировок украинских военных.