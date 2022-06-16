В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вован и Лексус разыграли писательницу Роулинг от имени Зеленского

Максим Крюков
18:41 16.06.2022
Запись разговора была представлена в ходе дискуссии «Fake News в эпоху глобализации» на ПМЭФ-2022.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Читайте нас на:

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) представили запись разговора с автором саги о Гарри Поттере, писательницей Джоан Роулинг, от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы она заявила, что полностью поддерживает введенные санкции против России.

«Я думаю, что надо оказывать давление на Россию культурно и экономически. Я, безусловно, поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России», - сказала она пранкерам.

Запись разговора была показана в ходе дискуссии «Fake News в эпоху глобализации» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

У писательницы также спросили, может ли она заменить «форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец», а его прическу - на чуб в стиле запорожских казаков. Она, в свою очередь, пообещала подумать об этом и, возможно, опубликовать что-то подобное в своих соцсетях.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус рассказали «Звезде», что в их пранке бывший президент США Джордж Буш-младший признался, что биолаборатории на Украине создавались Пентагоном. Владимир Кузнецов (Вован) также рассказал о пранке 2014 года с генералом НАТО, который признался им, что уже тогда США начали отправлять специалистов и инструкторов для тренировок украинских военных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:30 В стране и мире
Видео
Мэр Донецка сообщил о пострадавших в результате обстрела центра города ВСУ
17:24 В стране и мире
В Сербии пообещали, что не будут вступать в НАТО
16:38 Армия
Видео
В МО РФ заявили, что опыты над пациентами психиатрических клиник на Украине шли как минимум с 2011 года
16:06 В стране и мире
Пушилин заявил, что среди боевиков с «Азовстали» идет поиск высокопоставленных наемников
15:46 В стране и мире
В ЦБ рассказали о четырех новых странах, где будут принимать карту «Мир»
Популярное
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
Уничтожение украинских диверсантов с вертолета Ми-8 попало на видео
Борисов рассказал, как российское высокоточное оружие показало себя на Украине
Видео
МО РФ: ракетами «Калибр» уничтожен склад ВСУ с западным оружием под Тернополем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.