Помощь со всей России: как доставляют гуманитарные грузы в Харьковскую область

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Грузовики с гуманитарным грузом едут по дорогам Харьковской области настолько быстро, насколько это возможно. Колонна из нескольких машин, в полях - слишком заметная для противника цель. Любая остановка или даже небольшое промедление небезопасны. Сгоревшие машины на пути, части снарядов и воронки - тому свидетельство. Города и села, в которые следуют колонны гуманитарной помощи, сегодня подконтрольны российским военным. Партии продовольствия сюда поступают регулярно.

Муниципальная власть постепенно возвращается к своим обязанностям, процессы становятся более организованными. Яркий пример с гуманитарной помощью: если раньше продукты приходили и брали те, кто мог, и раздавали близким и соседям, то теперь этот процесс централизован. Это значит, что в первую очередь помощь получат те, кто в ней больше всего нуждается: старики, женщины и дети.

Гумпомощь поступает жителям Харьковской области со всей России. И не только от крупных предприятий. Мука, рис, рыбные и мясные консервы, соль, сахар, подсолнечное масло и прочее.

Десятки тонн грузов регулярно отправляются в разные уголки региона. Больше других в такой поддержке нуждаются окрестные села. Многие из них находятся неподалеку от мест боевых действий и часто подвергаются артиллерийским обстрелам Вооруженных сил Украины. Удары кассетных и фугасных снарядов уничтожают и без того не богатую инфраструктуру, повреждают и рушат жилые дома, гибнут мирные люди.

Болванки кассетных снарядов в полях и во дворах напоминают о недавних новых обстрелах со стороны украинских военных. Но люди верят, что рано или поздно бои закончатся, а города и села смогут вернуться к прежней, мирной жизни.