Более 120 молодых офицеров получили лейтенантские погоны во Владивостоке

В ходе своего обучения выпускники завершили освоение образовательной программы, сдав весь комплекс экзаменов и зачетов, а также прошли морскую практику и стажировку на кораблях ТОФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной состоялся 79-й выпуск офицеров и мичманов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О.Макарова.

В торжественной церемонии принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители администрации Приморского края, ветераны, воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, юнармейцы, а также родные и близкие выпускников. Лейтенантские погоны и кортики получили более 120 офицеров, а порядка 30 выпускников училища получили дипломы и мичманские погоны. Командующий Тихоокеанским флотом вручил погоны и кортики курсантам, окончившим военное училище с отличием.

В ходе своего обучения выпускники завершили освоение образовательной программы, сдав весь комплекс экзаменов и зачетов, а также прошли морскую практику и стажировку на кораблях ТОФ. Церемония выпуска офицеров и мичманов завершилась торжественным прохождением личного состава Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова и общим фотографированием. Большая часть молодых офицеров и мичманов распределена на корабли и в части Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.