В стране и мире Власти ЛНР раскрыли подробности переговоров с боевиками на «Азоте» Ян Брацкий Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник обвинил ВСУ в препятствовании организации гумкоридора для выхода с территории предприятия. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают переговоры с укрывшимися на территории химкомбината «Азот» боевиками украинских нацбатов. О ходе переговоров рассказала комендант Северодонецка Виктор Дубина. «Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», - сказал он в беседе с РИА Новости. Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник обвинил ВСУ в препятствовании организации гумкоридора для выхода с территории предприятия мирных жителей и боевиков, пожелавших сложить оружие. С его слов, основная угроза исходит с высот в окрестностях Лисичанска, откуда украинские силовики могут обстреливать «Азот» из минометов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика