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Власти ЛНР раскрыли подробности переговоров с боевиками на «Азоте»

Ян Брацкий
10:51 18.06.2022
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник обвинил ВСУ в препятствовании организации гумкоридора для выхода с территории предприятия.
Власти ЛНР раскрыли подробности переговоров с боевиками на «Азоте»
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают переговоры с укрывшимися на территории химкомбината «Азот» боевиками украинских нацбатов. О ходе переговоров рассказала комендант Северодонецка Виктор Дубина.

«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник обвинил ВСУ в препятствовании организации гумкоридора для выхода с территории предприятия мирных жителей и боевиков, пожелавших сложить оружие. С его слов, основная угроза исходит с высот в окрестностях Лисичанска, откуда украинские силовики могут обстреливать «Азот» из минометов.

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