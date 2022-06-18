Посол ЛНР в РФ обвинил ВСУ в препятствовании эвакуации людей с «Азота»

Главная угроза сейчас исходит с доминирующих высот в окрестностях Лисичанска, с которых предприятие простреливается минометами.

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Эвакуация мирных жителей и сдача оружия засевшими на комбинате «Азот» в Северодонецке боевиками невозможна, пока Киев не гарантирует режим прекращения огня. С таким заявлением выступил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Договоренности об открытии гуманитарного коридора с "Азота" как для выхода мирных, так и для сложения оружия боевиками по-прежнему нет. Основная причина - Украина отказывается гарантировать режим прекращения огня, без которого никакая эвакуация невозможна», - написал Мирошник в своем Telegram-аккаунте.

С его слов, главная угроза исходит не только с территории самого предприятия, но и с доминирующих высот в окрестностях Лисичанска. Оттуда город подвергается обстрелам ВСУ из гранатометов и минометов.

Накануне стало известно о сдаче в плен некоторых украинских боевиков с комбината «Азот» в Северодонецке. Численность и принадлежность к подразделениям сдавшихся пока не озвучивается. Дело в том, что сейчас активно работают заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украины.