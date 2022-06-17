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В Кремле заявили, что западные политики положили экономику на жертвенный алтарь

Ян Брацкий
08:05 17.06.2022
Ранее президент США Джо Байден заявил, что принимал решение о введении санкций против РФ, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.
В Кремле заявили, что западные политики положили экономику на жертвенный алтарь
© Фото: Allexander Makarov, RussianLook, globallookpress
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Современная экономика стала заложницей политиков, которые кладут ее на алтарь. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва», - сказал Песков в интервью РИА Новости.

Политику США и стран ЕС по введению санкций на некоторые позиции, в частности российские удобрения, представитель Кремля назвал ошибкой.

Ранее президент США Джо Байден заявил с какой позиции принимал решение о введении антироссийских санкций. Американский лидер заявил, что руководствовался, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах. По его словам, он принял единственно верное решение.

Байден уверяет, что, если бы он уклонился от ответа, то Россия якобы продолжала продвигаться вглубь Европы, Китай бы укрепился в планах завоевания Тайваня, а КНДР стал агрессивнее реализовывать свои ядерные амбиции. Однако иного мнения по поводу эффективности санкции придерживаются в российском правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что экономика России справляется с ограничениями.

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