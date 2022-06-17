Из украинских учебников исчезнут произведения советских и российских писателей

В минобразования Украины заявили, что учебные программы скорректируют в сторону усиления «национально-патриотического воспитания».

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Из украинских школьных учебников исчезнут произведения русских писателей. Соответствующее распоряжение подготовили в минобразования Украины, сообщает «Страна».

«Будут убраны все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами», - пишет издание.

В частности, из школьной программы исключат все произведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстова, Булгакова, Некрасова и Достоевского. Досталось от украинских законодателей и знаменитому баснописцу Крылову и фантасту Беляеву. Под запрет попадут былины, стихи и произведения о Великой Отечественной войне, романы «А зори здесь тихие» и «Бабий Яр».

Ранее замминистра образования Украины отметил, что учебные программы скорректируют в сторону усиления «национально-патриотического воспитания». Соответствующие изменения будут внесены и в методику преподавания истории.