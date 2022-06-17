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Die Welt: Западу не удалось изолировать Россию от мира

Анна Касаткина
05:44 17.06.2022
У российского лидера Владимира Путина в мире больше сторонников, чем считали на Западе, отметил журналист издания.
Die Welt: Западу не удалось изолировать Россию от мира
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Западные страны, вводя санкции против России, ставили перед собой цель изолировать президента Владимира Путина, однако эти планы провалились. Такое мнение в колонке для издания Die Welt выразил журналист Кристоф Б. Шильц.

«Стратегия Запада направлена на международную изоляцию президента России Владимира Путина... Но это не сработает: Путин не одинок», - пишет автор.

Журналист добавляет, что санкционную борьбу США и Европы против России поддерживают Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, в то время как на стороне Москвы - Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, которые вместе с РФ составляют треть мирового ВВП.

Автор статьи также посетовал, что Израиль - ближайший союзник Вашингтона на Ближнем Востоке - поддерживает ограничения «лишь наполовину», а Саудовская Аравия и ОАЭ объявили себя нейтральными. Последние две страны также не предпринимают попыток помочь сдержать рост мировых цен на энергоресурсы.

Путин создал сферы влияния и «сети» по всему миру, в мире у него больше сторонников, чем считали на Западе, констатирует журналист.

Ранее в США предрекли развал единого фронта США и Европы против России из-за энергетического кризиса.

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