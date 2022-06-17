Максимальная тактичность: военный врач рассказал, как лечат граждан в Харьковской области

Часто за помощью обращаются с травмами, полученными в результате ракетных ударов ВСУ.

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На помощь местному населению Харьковской области пришли специалисты медицинской службы Западного военного округа. Врачи проводят круглосуточные приемы граждан. К ним обращаются с болями бытового характера, а также травмами, полученными в результате ракетных ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению.

Также иногда приходится проводить неотложные хирургические операции. Люди обращаются с аппендицитом, холециститом, перитонитом и другими проблемами, требующими безотлагательного вмешательства. Об этом рассказал врач-хирург Петр.

«Недавно был такой случай: оперировали женщину с кишечной непроходимостью по поводу ущемленной грыжи. Пришлось делать операцию здесь. Пациентка успешно прооперирована и выписана. Находится на амбулаторном лечении. Приходит на перевязки», - вспоминает медик.

Врач отмечает, что те, кто обращается за помощью, зачастую благодарны и благосклонны, лояльны и тактичны.

«Мы стараемся соблюдать максимальную тактичность и проявлять дружелюбие друг к другу», - говорит специалист медицинской службы.

Ранее «Звезда» рассказывала, что в соседней Луганской Народной Республике помощь мирным жителям оказывают специалисты аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск. Они развернули модули, в которых оказывают помощь разной сложности.