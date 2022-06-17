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Скрытный охотник: кадры боевой работы Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации

Анна Касаткина
05:00 17.06.2022
Основные задачи вертолета - уничтожение опорных пунктов и боевой техники врага.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ка-52 взлетают с военно-полевого аэродрома для выполнения задач спецоперации каждый час. По маневренности и скрытности работы этому вертолету равных нет, рассказывают летчики.

Основные задачи - уничтожение опорных пунктов, боевой техники врага. Атаковать вертолет способен с расстояния больше десяти километров.

«Когда они видят, что мы выходим в район боевых действий просто прячутся от нас, убегают. Наша птичка очень маневренная и очень скрытная, враг даже не может понять, откуда мы выскочили», - говорит командир экипажа Александр.

Каждый экипаж совершает по четыре-пять вылетов день. Не обходится без опасных ситуаций, когда противник пытается обстрелять вертолет, но благодаря той же маневренности Ка-52 всегда легко удается уйти от врага.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов с борта вертолета Ми-8. На видео можно увидеть работу группы огневой поддержки.

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