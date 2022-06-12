Военных ПВО ВС РФ наградили орденами и медалями за героизм в ходе спецоперации

Генерал-полковник Геннадий Жидко наградил военнослужащих ПВО на передовой орденами и медалями.

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Военнослужащие ПВО, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР, были удостоены государственных наград. Церемония награждения была проведена прямо на передовой.

Медали и ордена отличившимся российским военным вручил Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко.

В числе наград, полученных военнослужащими ПВО, были два ордена Мужества, шесть медалей «За отвагу», а также одна медаль Жукова.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов наградил знаками отличия за мужество и отвагу при исполнении воинского долга солдат ВС РФ, принявших участие в спецоперации на Украине.