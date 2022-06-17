Россиянам рассказали, как получить часть пенсии раньше

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Россияне могут получить накопительную часть пенсии раньше наступления пенсионного возраста. Об этом сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

По словам специалистов, ранее по общему правилу россияне могли получить свои накопления, когда наступал возраст для пенсии по старости. Но после 2019 года система изменилась в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин, отметили в ПФР.

Несмотря на повышение пенсионного возраста, возраст получения права на пенсионные накопления не поменялся. Таким образом за получение накопительной части пенсии женщины могут обратиться в 55 лет, мужчины - в 60 лет, уточняет агентство «Прайм».

В ПФР добавили, что для выплаты денег нужно написать заявление и представить его либо в саму организацию, либо в негосударственный пенсионный фонд - в зависимости от того, где происходило накопление средств.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заявление на получение пенсии по инвалидности россиянам подавать будет больше не нужно. По его словам, выплату планирую назначать автоматически.