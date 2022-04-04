В РФ пенсию по инвалидности будут назначать автоматически, без заявлений

Михаил Мишустин подчеркнул, что инвалидам не придется тратить время и силы на подачу заявлений.

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Премьер российского правительства Михаил Мишустин заявил, что для получения пенсии по инвалидности гражданам России больше не придется лично подавать соответствующие заявления и тратить свои силы и время.

«Им не понадобится тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты, соответственно, пойдут сразу после оформления инвалидности», - сказал глава кабмина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что россиян с 1 апреля ждут новые пенсионные изменения. В частности, к примеру, поднимется размер соцпенсий, а семьи, в которых есть дети, получат дополнительную выплату.