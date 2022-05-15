Латвия приостановила железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии

Договор между Латвией и Белоруссией был подписан в 1994 году.

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Правительство Латвии приняло решение приостановить железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии в морские порты. Межправительственный договор от транзите был подписан в 1994 году.

«С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты», - цитирует сообщение Министерства сообщения Латвии агенство Delfi.

Ранее рижская дума одобрила снос памятника Освободителям Риги. Было принято решение приступить к проведению необходимых подготовительных работ для демонтажа монумента советским воинам в парке Победы.