В Минфине назвали объем средств, которых выделят на программу промышленной ипотеки

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ предложил запустить в стране промышленную ипотеку для предприятий по ставке 5% годовых.

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что российское правительство выделит до одного миллиарда рублей в этом году на реализацию программы промышленной ипотеки.

«Источник - федеральный бюджет. В текущем году, думаю, от 500 тысяч до миллиарда рублей, со следующего чуть побольше», - подчеркнул он в интервью «России 24» на полях ПМЭФ.

В пятницу, 17 июня, президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, предложил запустить в России промышленную ипотеку для предприятий по ставке 5% годовых. Он уточнил, что право на льготные кредиты получат предприятия, планирующие покупать готовые площади для производства.

Кроме этого, Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. По его словам, главной целью данной меры является помощь гражданам в решении жилищных проблем, а также поддержание строительной и смежной с ней отраслей.