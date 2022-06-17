Полторы сотни снарядов: кадры последствий массированных обстрелов Донецка ВСУ

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Украинские военные с самого утра обстреливают Донецк. По городу выпущено уже более ста пятидесяти снарядов. В результате ударов погиб один мирный житель, еще девять человек ранены. Местные власти приняли решение остановить движение общественного транспорта, людям приходится прятаться в подземных переходах.

Обстреливают настолько часто, что за угол не заглянуть. Сотрудники МЧС пытаются укрыться от обстрела в здании, которое наполовину охвачено огнем. Подобраться к нему удается, только когда обстрел стихает.

«Это был какой-то кошмар», - сказала местная жительница.

Обстрел продолжался почти шесть часов. В затишье люди решаются выйти на улицу, чтобы увидеть, во что превратилась их улица. Вокруг непроглядный дым. Взрывной волной выбило даже массивные входные двери, внутри квартир неописуемый хаос. Жить здесь не представляется возможным.

Несмотря на угрозу нового обстрела, на месте работают пожарные. Долгое время украинская артиллерия не давала им подъехать к пылающим домам. Во дворах также трудятся сотрудники коммунальных служб.

«Страшно. А что делать. Работа такая. Кабель перебило», - рассказала сотрудница коммунальных служб.

Люди стараются не отходить далеко от подъездов, чтобы успеть спуститься в подвал, если услышат свист снарядов. Спустя час затишья украинские войска вновь начинают артиллерийские удары.

«Предметно били по квадратам... за минуту пять снарядов», - рассказал мужчина.

В одном из подвалов укрываются дети. Из соседнего дома малышей рискнули вывезти во время затишья. Здесь всегда есть запасы воды, а дома у жителей собраны тревожные чемоданчики. Так называют сумку с документами и всем необходимым.

Пользуясь моментом, есть возможность покинуть квартал. Через несколько улиц - еще одно разрушенное здание. Снаряд его буквально сложил как карточный домик.

Донецк в последние несколько дней с утра и до вечера находится в дыму. Счет выпущенных снарядов со стороны ВСУ уже идет на сотни. Досталось и городу Ясиноватая неподалеку от Донецка. Там тоже били по жилым кварталам, точное количество жертв еще не известно. Идет подсчет.

Сообщается, что после прилетов в трех районах пропало электричество. Без света остались свыше сорока тысяч абонентов. Также обесточена шахта имени Засядько. Под землей находятся 76 горняков. Помимо этого, был поврежден газопровод, и серьезно пострадали здание городской клинической больницы и несколько многоквартирных домов.

Сегодня стало известно, что ВСУ в течение получаса выпустили 40 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Донецку. Как сообщает СЦКК, были обстреляны Киевский и Куйбышевский районы города.