Пушилин предложил поставлять в Сирию продукцию через порт Мариуполя

Сирийская сторона также выразила заинтересованность в закупке металлоконструкций и угля.

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая Народная Республика может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в частности, зерно.

Он отметил, что ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли. На данный момент прорабатываются наиболее актуальные задачи по взаимным поставкам продукции.

«С учетом того, что у нас уже начал действие освобожденный морской порт Мариуполя, то задача упрощается в плане логистической составляющей», - подчеркнул Денис Пушилин на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

По его словам, сирийская сторона уже заявила о заинтересованности в поставках зерна. Также Пушилин отметил, что страна заинтересована в закупке металлоконструкций и угля, но эти данные вопросы сейчас на стадии проработки.

Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика и Иран заключили соглашение на ПМЭФ по обоюдному развитию торгово-экономических отношений. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин в своих соцсетях , данное сотрудничество предполагает содействие восстановлению инфраструктуры ДНР и обеспечению продовольственных поставок.