Путин прокомментировал возможность сопереживания у искусственного интеллекта

Президент РФ не решился ответить, будет ли это представлять какую-то угрозу для человечества.

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Несмотря на то, что некоторые специалисты допускают возможность сопереживания у искусственного интеллекта, об этом говорить пока рано. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ-2022.

«Возможность сопереживать - она возможна для машины или нет? Некоторые специалисты считают, что в какой-то момент может появиться эта способность сопереживать, но, на мой взгляд, пока рановато об этом говорить. Будет ли это представлять угрозу для человечества или нет? Сложный вопрос, и я пока не берусь на него отвечать. Не считаю, что я достиг такого уровня компетенции, чтобы отвечать на этот вопрос, говорю вам откровенно», - заявил он.

Также глава государства отметил, что относиться к прогрессу нужно спокойно. Следует извлекать различные варианты использования возможностей для человечества.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках ПМЭФ заявил о невозможности задержать прогресс. По словам президента это тоже самое, если попытаться остановить восход или закат.