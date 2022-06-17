«Невозможно остановить восход или заход»: Путин высказался о прогрессе

По словам российского президента, надо относиться к этому процессу как к данности.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках ПМЭФ заявил о невозможности задержать прогресс. По словам президента это тоже самое, если попытаться остановить восход или закат.

«Что точно совершенно - остановить это невозможно. Надо исходить из этого, как из данности. Это все равно, что невозможно остановить восход или заход солнца. Прогресс остановить невозможно. И не нужно стремиться к тому, чтобы помешать восходу солнца» - отметил президент России.

Напомним, в пятницу, 17 июня, Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ранее в Кремле рассказали, что президент лично принял участие в подготовке своего выступления и относится к этому очень ответственно. Также было подчеркнуто, что «трудно переоценить значение этого выступления», так как речь российского лидера прозвучит на фоне беспрецедентного санкционного давления на РФ и событий в мировой политике и дипломатии.