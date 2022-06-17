В стране и мире ПМЭФ-2022 «США - великая держава»: Путин рассказал об отношении к американскому народу Максим Крюков Российский президент не сомневается, что у Соединенных Штатов большое будущее. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Соединенные Штаты Америки, несомненно, являются великой державой, которая имеет большое будущее. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022. «Это не исключает того, что Соединенные Штаты - великая держава. Это страна, которая за триста с небольшим лет стала мировым лидером, это заслуживает уважения. Это без всякого сомнения страна с большим будущим», - сказал он. Глава российского государства также выразил надежду на то, что американский народ способен заставить элиты реагировать на проблемы должным образом. Кроме того, Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках ПМЭФ заявил о невозможности задержать прогресс. По словам президента, это то же самое, если попытаться остановить восход или закат. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика