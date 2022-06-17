Генпрокурор РФ пообещал защиту иностранных инвестиций в России

По словам Игоря Краснова, в стране нет деления добросовестного бизнеса на «свой-чужой».

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления на сессии «Право на защиту: бизнес в России и за рубежом» в рамках ПМЭФ заявил, что иностранные инвестиции в стране будут защищены.

«Мы не делим добросовестный бизнес на "свой-чужой". При встречах с зарубежными коллегами я всегда подчеркиваю, что иностранные инвестиции в России надежно защищены», - отметил Краснов.

По словам генпрокурора, компании, которые добросовестно исполняют свои обязательства, всегда получат защиту в России.

«Факты ущемления их прав, чрезмерного внимания со стороны контролеров будут пресекаться. Это в полной мере касается и отечественных, и иностранных предпринимателей», - заключил Игорь Краснов.

Ранее Игорь Краснов заявил, что введение 50-процентной рассрочки на уплату административных штрафов за незначительные нарушения может стать дополнительной мерой поддержки бизнеса. Он напомнил, что на данный момент продлить и оформить разрешительные документы, получить финансовую помощь или кредитные каникулы и иные преференции можно в упрощенном порядке.