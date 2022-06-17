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Путин: импортозамещение не является панацеей, надо быть на шаг впереди

Виктория Ивашечкина
16:56 17.06.2022
Президент России подчеркнул, что «Россия должна обладать критически важными технологиями».
Путин: импортозамещение не является панацеей, надо быть на шаг впереди
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседаний ПМЭФ заявил, что импортозамещение не является панацеей, необходимо быть на шаг впереди.

«Импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди», - отметил российский лидер.

По словам Владимира Путина, производить абсолютно все невозможно не нужно, но «Россия должна обладать критически важными технологиями».

Ранее президент РФ призвал на постоянной основе отказаться от плановых проверок предприятий, деятельность которых не связана с риском причинения вреда.

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