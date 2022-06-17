Путин: нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и в перспективе к смене элит

На Западе реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки, на периферии.

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Текущая ситуация в европейских государства приведет к всплеску радикализма, а в дальнейшем и к смене элит. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, выступая сегодня на ПМЭФ-2022.

По мнению главы государства, демократия западного образца является ширмой, поскольку политические силы на Западе мало чем отличаются друг от друга. При этом интересы народа и бизнеса отодвигаются на второй план.

«Такой отрыв от реальности, как запроса общества, неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалеко перспективе и смене элит», - сказал Путин.

При этом спецоперацию, которую проводят ВС РФ на Украине, он назвал вынужденным шагом, связанным с рисками в сфере безопасности. Путин призвал не связывать проблемы с ростом цен, продовольствием и энергетикой со спецоперацией. По словам президента, они являются результатом системных ошибок в экономической политике США.

Ранее Минобороны России опубликовало статистику по погибшим наемникам, ведущим боевые действия на стороне Украины. Как заявили в оборонном ведомстве РФ, поток наемников развернулся в обратную сторону, они массово покидают территорию этой страны.