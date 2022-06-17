Путин заявил, что Запад осваивал территорию Украины, отправляя оружие и советников

По словам президента РФ, страны Запада продолжают выделять огромные деньги на взращивание русофобии на Украине.

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Западные государства занимались активным освоением территории Украины, отправляя Киеву вооружение и советников. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

«Запад вел активное освоение украинской территории, накачивая оружием и советниками», - рассказал он.

Также российский лидер отметил, что страны Запада не жалеют денег на взращивание русофобии на Украине.

Помимо этого, глава Российского государства заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены. Зал встретил это заявление аплодисментами.

Ранее стало известно, что США в очередной раз объявили о поставке на Украину пакета военной помощи. Сообщается, что он будет включать артиллерию, системы береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и РСЗО.