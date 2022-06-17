Путин: спецоперация РФ стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на РФ все проблемы
Рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и в энергетике - результат системных ошибок в экономической политике администрации США и в европейской бюрократии, не надо искать причины в проведении спецоперации, которую проводят ВС РФ на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).
«Для них начало нашей операции на Донбассе - спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию», - сказал глава государства.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.