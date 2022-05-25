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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. Это означает, что теперь столичные власти прекратят взыскивать с граждан неоплаченные штрафы за нарушения ограничений из-за пандемии COVID-19.

«Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию», - говорится в сообщении на сайте Сергея Собянина.

Уточняется, что амнистии подлежат штрафы, которые были наложены органами исполнительной власти Москвы и подведомственными организациями за нарушение любых ограничений из-за COVID-19, помимо несоблюдения режима изоляции в период заболевания инфекцией. Также столичное правительство выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Ранее в Москве после двухлетнего перерыва возобновили проведение фестивалей без ковидных ограничений. До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что общая ситуация с COVID-19 по всей стране улучшается, тем не менее говорить о полном завершении пандемии еще рано.