Макрон допустил визит в Россию при определенных условиях

Французский лидер также снова отметил, что необходимо продолжать диалог с президентом Владимиром Путиным.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможность своего визита в Москву. В интервью телеканалу TF1 он также снова отметил, что необходимо продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», - сказал французский лидер.

Напомним, накануне Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Там они провели встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ходе визита французский лидер заявил журналистам, что страны НАТО договорили не поставлять Украине самолеты и танки. Об этом уведомили Киев.