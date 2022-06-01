В сопровождении «Листвы»: комплексы «Ярс» приняли участие в учениях под Иваново

В ходе тренировок военнослужащие применили машину дистанционного разминирования «Листва», она сопровождала «Ярс» на маршрутах патрулирования.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Ивановской области автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения РФ приняли участие в военных учениях. В них в общей сложности приняли участие около 1000 военнослужащих, привлечено более 100 единиц техники. Кадры маневров показало Министерство обороны России.

«Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - сообщили в МО РФ.

Кроме того, в учениях задействованы боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками. Также в ходе тренировок военнослужащие применили машину дистанционного разминирования «Листва», она сопровождала «Ярс» на маршрутах патрулирования.

«По легенде учения, на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР обезвредила их на обочине дороги», - добавили в оборонном ведомстве.

Одна из наиболее приоритетных задач учения - отработка обнаружения и уничтожения условных диверсантов в дневное и ночное время суток. На маршрутах движения автономных пусковых установок организовали комендантскую службу.

Ранее расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» провели тренировки на побережье Калининградской области в рамках подготовки к летнему периоду обучения. В ходе учений военные тренировались подготавливать комплексы для нанесения ракетных ударов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.