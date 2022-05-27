Прикрыть побережье: «Бастионы» защитили Калининградскую область от кораблей «противника»
Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» провели тренировки на побережье Калининградской области в рамках подготовки к летнему периоду обучения. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
Ракетчики Балтийской военно-морской базы, получив задание, выдвинулись на место. В процессе тренировки военные учились подготавливать комплексы к нанесению ракетных ударов. Также ракетчики отработали тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов и действий диверсантов.
Расчеты комплексов учились обнаруживать корабли противника и наносить ракетные удары. Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом.
БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).
Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов