Опасная «крипта»: замминистра энергетики рассказал об угрозе «серого майнинга»

По мнению Павла Сниккарса, чем быстрее майнинг станет отдельным видом деятельности, тем проще будет и электроэнергетикам, и обычным потребителям, которые никак не связаны с этой деятельностью.

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Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс в разговоре со «Звездой» рассказал об особенностях «серого майнинга» и его влияния на отрасль страны. По его словам, майнинг бывает разный и законодательство должно это учитывать.

«Бывает промышленный, когда эти установки делают в соответствии с действующим законодательством в области энергетики, присоединяют к сетям и, понимая мощности энергоустановки, строят свои сети. Бывает вторая ситуация, так называемый "серый майнинг", когда пытаются им заниматься физические лица, делают установки в своих квартирах, индивидуальных жилых домах. Конечно, с точки зрения надежности, там постоянная нагрузка», - отметил Сниккарс.

По его словам, технически сети рассчитаны на увеличенную нагрузку, однако, стоит учитывать, что есть техническая и экономическая сторона вопроса.

«Есть определенные нормы проектирования, совмещенные, когда ряд потребителей единовременно включают электроэнергию в одно и то же время. И происходят определенные изменения в нагрузке. Майнеры же потребляют достаточно ровным графиком. Такой "серый майнинг", когда пытаются пользоваться льготным тарифом, вызывает со стороны Минэнерго серьезные опасения. Он перегружает подстанции», - подчеркнул замминистра.

Сниккарс подчеркнул, чем быстрее майнинг, по решению правительства, станет отдельным видом деятельности, тем будет проще и электроэнергетикам, и обычным потребителям, которые не связаны с данной деятельностью.

В феврале в Госдуме предложили отключать электричество нелегальным майнерам. Отмечалось, что соответствующая инициатива поступила в ГД от Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Она направлена против теневых добытчиков криптовалюты, устанавливающих энергоемкое оборудование для майнинга в жилых помещениях и подвалах.