Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к зоне евро

Финальная процедура принятия пройдет на саммите ЕС в Брюсселе через неделю.

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Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) одобрила заявку Хорватии на присоединение к зоне евро с 1 января следующего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Еврогруппы.

«Сегодня Еврогруппа утвердила рекомендацию стран-членов еврозоны Совету ЕС. Рекомендация предлагает Хорватии ввести евро с 1 января 2023 года», - следует из заявления.

Отмечается, что на проведенной в Люксембурге встрече министры финансов стран Евросоюза приняли позитивную оценку Еврокомиссии и Европейского центробанка после выполнения Хорватией всех необходимых критериев для присоединения к зоне евро.

Также сообщается, что решение Еврогруппы является основным в процессе принятия государства в Еврозону, завтра Совет Европейского союза формально должен его утвердить. Финальная процедура должна быть завершена на саммите Европейского союза, который пройдет в Брюсселе с 23 по 24 июня.

Хорватия станет двадцатым государством зоны евро.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна должна последовать примеру Турции и попытаться помешать Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Он отметил, что прежде чем парламент Хорватии проголосует за расширение Альянса, необходимо добиться избирательной реформы в Боснии и Герцеговине.