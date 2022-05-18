Президент Хорватии призвал помешать Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Зоран Миланович настаивает на том, что сначала Босния и Герцеговина должна изменить свое законодательство о выборах.

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Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что его страна должна последовать примеру Турции и попытаться помешать Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Прежде чем парламент Хорватии проголосует за расширение альянса, необходимо добиться избирательной реформы в Боснии и Герцеговине, приводит точку зрения Милановича AP.

Хорватский лидер настаивает на том, что соседняя страна должна изменить свое законодательство о выборах так, чтобы дать боснийским хорватам больше возможностей на получение высокопоставленных должностей. Закон должен быть изменен в течение следующих шести месяцев, чтобы «дать хорватам их основные права», считает он.

Как уточняет агентство, в оппозиции президенту выступает глава правительства Андрей Пленкович, они ведут спор по ряду вопросов, в том числе, и по поводу поддержку заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Премьер предложил Милановичу заявить о своей позиции на встрече стран - членов альянса в присутствии американского президент Джо Байдена, а не переадресовывать вопрос парламенту.

Ранее в СМИ появилась информация, что Турция заблокировала начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Турецкие власти считают, что скандинавские страны сначала должны прекратить поддерживать курдские формирования, а уже потом становиться членами военного блока.