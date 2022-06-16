Путин предложил решить вопросы техобслуживания машин в России

В ходе совещания по развитию автопрома президент отметил необходимость удовлетворить потребности граждан в качественных автомобилях.

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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автопрома предложил участникам обсудить темы, касающиеся техобслуживания машин, принадлежащих россиянам.

«Сохраняются ли гарантийные права владельцев, или они будут обслуживать свои автомобили, как обстоят дела с поставками запчастей и так далее», - отметил глава РФ.

Кроме этого, в ходе совещания по развитию автопрома Владимир Путин заявил, что российским властям необходимо обеспечить работу предприятий, снабдить их необходимыми компонентами, а также сохранить трудовые коллективы.

По словам президента, есть необходимость удовлетворить потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта. Согласно подписанному закону, от прохождения ТО освободили легковые автомобили и мотоциклы, которые россияне используют исключительно для личных нужд.