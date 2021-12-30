Путин подписал закон об отмене техосмотра для личных автомобилей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта. Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, от прохождения ТО освобождаются легковые автомобили и мотоциклы, которые россияне используют исключительно для личных нужд.

В то же время данная процедура останется обязательной для машин такси и другого транспорта, который используются для перевозки пассажиров, а также для личного транспорта, используемого в служебных целях. Помимо этого, обязательный техосмотр сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов, чей возраст превышает четыре года, в случае их продажи и регистрации, а также в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Исключаются случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспортное средство на техосмотр. Это будет возможным только в случае очевидной технической неисправности транспорта, которая может нести угрозу безопасности дорожного движения. За отсутствие диагностической карты владельцам автомобилей штрафы выписывать не будут. При этом в ПДД останется пункт, согласно которому каждый владелец транспортного средства обязан следить за его техническим состоянием (вне зависимости от техосмотра).

Ранее сообщалось, что Путин подписал пакет законов о привлечении неплательщиков алиментов к административной и уголовной ответственности.