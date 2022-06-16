Глава ЛНР заявил, что войска республики уже ведут бои за промзону «Азота» в Северодонецке

По словам Пасечника, с территории промзоны украинские боевики все равно могут обстреливать жилые кварталы и районы, которые уже освобождены на сегодняшний день. Они активно пользуются этой возможностью.

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил «Звезде», что Народная милиция ЛНР уже ведет бои с украинскими вооруженными формированиями за промзону в Северодонецке.

«Информация свежайшая, буквально полчаса назад мне был доклад о том, что территория жилых кварталов Северодонецка освобождена в полном объеме. Вооруженные формирования Украины остались только на промзоне завода "Азот". И на эту территорию уже наши войска зашли и зацепились за окраины. Сейчас борьба идет именно за освобождение промзоны», - сказал Пасечник на Петербургском экономическом форуме.

По словам Пасечника, с территории промзоны украинские боевики все равно могут обстреливать жилые кварталы и районы, которые уже освобождены на сегодняшний день. Они активно пользуются этой возможностью.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские войска нарушили режим тишины и вновь сорвали эвакуацию мирных жителей из Северодонецка.