Уйти за 50 секунд: как саперы уничтожают украинские боеприпасы под Мариуполем

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Под Мариуполем саперы уничтожают мины и другие боеприпасы, обнаруженные в ходе спецоперации, которую проводят ВС РФ на Украине. Все обнаруженные находки вывозятся на специально оборудованный полигон и взрываются. Как происходит уничтожение боеприпасов, показал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«Саперы заложили тротиловый заряд. У нас было 50 секунд. Мы удалились на безопасное расстояние. И сейчас взрывом тротиловых шашек мы видим, как уничтожили очередной боеприпас», - сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что американские ученые проводили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов