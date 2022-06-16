В МО РФ заявили, что опыты над пациентами психиатрических клиник на Украине шли как минимум с 2011 года

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По словам Кириллова, одна из организаторов военно-биологической деятельности США на территории Украины - американка Линда Опорто Аль-Харун. Она посещала харьковскую биолабораторию неоднократно, отметил начальник войск РХБЗ.

«Подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года, и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка Харьковской области», - отметил Кириллов.

Он добавил, что к военно-биологической деятельности на Украине Вашингтон привлекал специалистов, участвовавших в разработке оружия массового уничтожения.

В конце мая российское военное ведомство обнародовало материалы, рассказывающие о военно-биологической деятельности США на Украине. Среди них документ СБУ, в котором высказывались опасения по поводу использования американцами украинской территории и лабораторий для создания биооружия.

С оригиналами и переводом полученных МО РФ американских и украинских документов, использованными в брифинге Игоря Кириллова, можно ознакомиться тут.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов