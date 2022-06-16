МО РФ: США испытывали высокоактивные нейромодуляторы на социально незащищенных украинцах

По словам Кириллова, опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове ставили сотрудники филиала Мерефской лаборатории под Харьковом.

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В Минобороны России заявили, что Соединенные Штаты испытывали высокоактивные нейромодуляторы на социально незащищенных украинцах. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Он сообщил, что в Сороковке под Харьковом располагался филиал Мерефской лаборатории, построенный на деньги Пентагона. По словам Кириллова, сотрудники лаборатории ставили опыты над пациентами психиатрических клиник в Харькове.

«В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали в том числе необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека», - заметил Игорь Кириллов.

При этом, как заметил Кириллов, лаборатория в Сороковке числилась как компания по производству пищевых добавок. А с началом спецоперации оборудование из нее было вывезено на запад Украины. Контроль над вывозом осуществляла СБУ.

Также Кириллов счел недостаточными разъяснения США по биолабораториям на Украине.

С оригиналами и переводом полученных МО РФ американских и украинских документов, использованными в брифинге Игоря Кириллова, можно ознакомиться тут.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов