В реализации американского проекта P-268 участвовали Национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и Университет штата Колорадо.

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К военно-биологической деятельности на Украине Вашингтон привлекал специалистов, участвовавших в разработке оружия массового уничтожения. С таким заявлением выступил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, в реализации американского проекта P-268, целью которого было создание вируса, способного заразить комаров, участвовали Национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и Университет штата Колорадо.

«Обратите внимание на письмо исполнительного директора УНТЦ Эндрю Худа в адрес Госдепартамента США по вопросу организации исследований в рамках проекта. В нем Худ отмечает: "...Более 30% участников - бывшие ученые с опытом разработок в области оружия массового поражения..."», - отметил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ отметил, что с 2011 года на Украине проводились опыты над пациентами психиатрических клиник.

В конце мая российское военное ведомство обнародовало материалы, рассказывающие о военно-биологической деятельности США на Украине. Среди них документ СБУ, в котором высказывались опасения по поводу использования американцами украинской территории и лабораторий для создания биооружия.

С оригиналами и переводом полученных МО РФ американских и украинских документов, использованными в брифинге Игоря Кириллова, можно ознакомиться тут.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов