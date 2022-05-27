МО РФ: в СБУ еще в 2017 году беспокоились относительно создания США биооружия на Украине

Сотрудники СБУ предупреждали Киев о возможных негативных последствиях как для отдельных регионов Украины, так и для государства в целом.

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Минобороны России опубликовало ряд документов, имеющих отношение к военно-биологическим программам США на Украине. В их число входит документ СБУ от 2017 года, где высказывались опасения относительно использования американцами украинской территории и лабораторий для создания биологического оружия. Сотрудники СБУ предупреждали Киев о возможных негативных последствиях.

«Не исключается, что новой Программой опять будет предусмотрено накопление в "Херсонском областном лабораторном центре Госсанэпидслужбы Украины" образцов патогенов из различных областей Украины под предлогом изучения специфики местных штаммов и определения степени вирулентности подобных проб среди населения», - говорится в тексте документа.

Далее в документе СБУ утверждается, что настойчивые устремления американской стороны к возобновлению проекта свидетельствуют о намерениях установить контроль над всеми украинскими исследованиями патогенов особо опасных инфекционных заболеваний, которые возможно использовать для создания или модернизации новых типов биологического оружия селективного действия.

«При этом не исключается, что в условиях гарантированных новой Программой широких прав и полномочий иностранная сторона сможет проводить на территории Украины изучение собственных тестовых систем, что будет создавать потенциальную угрозу эпидемиологической и эпизоотической ситуации как в отдельных регионах, так и в государстве в целом», - подчеркивается далее в тексте документа.

Также в Минобороны России заявили, что ампулы с оспой из биолабораторий США могли попасть к террористам.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов