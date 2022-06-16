В МО РФ заявили, что американцы изучали в Киеве вирусы, способные инфицировать переносящих лихорадки комаров

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, вирус был разработан в Киеве и доставлен в США для проведения аэробиологических исследований.

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В Минобороны России заявили, что американцы изучали в Киеве вирусы, способные инфицировать комаров, переносящих лихорадки. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Заявленной целью проекта Р-268 является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований», - заметил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ отметил, что интерес к этим комарам стоит отдельного объяснения. Все дело в том, что во время последней крупной вспышки желтой лихорадки в Африке, которая произошла в 2013 году, комары были переносчиками болезни.

Кириллов напомнил, что тогда было зафиксировано более 170 тысяч случаев тяжелой формы болезни. Около 60 тысяч случаев в итоге обернулось летальным исходом.