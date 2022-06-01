«Благодаря вам мы живы»: жительница Купянска поблагодарила российских военных

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Жительница города Купянск Харьковской области рассказала об отношении к российским военным. По ее мнению, именно их стоит благодарить за безопасность в городе.

«Благодаря вам мы живы, спасибо, что охраняете. Я думаю, что мы останемся в России, и будет все хорошо», - поделилась мнением жительница города Купянск.

Женщина ответила и на вопрос об украинской власти. По ее словам, основная претензия жителей состоит в том, что Киев их попросту бросил.

Ранее стало известно, как жители Купянска возвращаются к нормальной жизни. В городе восстанавливается экономика, налажены поставки газа и электричества, а также происходит постепенный переход на рубли.