Газ, электричество, пенсии в рублях: как жители Купянска возвращаются к нормальной жизни

В городе восстанавливается экономика, налажены поставки газа и электричества, а также происходит постепенный переход на рубли.

© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Купянске Харьковской области местные жители возвращаются к нормальной жизни. В городе почти не слышно стрельбы, на рынке многолюдно, в пунктах обмена валют можно обменять гривны на рубли.

Возле бывшего отделения главного государственного банка Украины выстроилась очередь за российскими единовременными выплатами - каждому пенсионеру полагается по десять тысяч рублей. Материальную помощь местным жителям выдают сотрудники МЧС России. После того, как территория перешла под контроль российских военных, украинские власти в буквальном смысле бросили своих пенсионеров.

«Последний раз пенсию получил 14 февраля. Потом март, апрель и май уже прошел, 4 месяца пенсии не было», - сказал один из жителей города.

«Благодаря российским военным мы живы, спасибо, что охраняют. Я думаю, что мы останемся в России, и все будет хорошо. А украинская власть нас просто бросила», - рассказала жительница Купянска.

В 1943 году через Купянск проходила первая линия обороны на Курской дуге. Память о героях войны здесь чтили, несмотря на запреты Киева. Сегодня на улицах города можно увидеть знамена Победы.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 8,5 тысяч местных жителей, и только 3,5 тысячи вернулись живыми. В память о погибших теперь зажгли Вечный огонь. С 9 мая он горит постоянно, а при украинской власти горел лишь изредка. Причины в том числе из-за цены углеводорода. На Украине газ стоит втрое дороже, чем, например, в соседней Белгородской области.

В день начала спецоперации Киев отрезал части Харьковской области не только от поставок газа, но и электроэнергии. Теперь электричество в Купянск поставляют из России. Благодаря ему скоро заработает и крупный железнодорожный узел. Еще восемь лет назад узловая станция пропускала через себя пассажирские и товарные железнодорожные составы, идущие из четырех разных направлений: Симферополь, Харьков, Луганск и Белгород. К настоящему моменту железная дорога временно пустует.

Благополучная жизнь местного населения стала возможна во многом благодаря мэру Купянска Геннадию Мацегоре, который руководит населенным пунктом с 2020 года. Три месяца назад он принял решение не оказывать сопротивление российским войскам. Не привлек ни милицию, ни тероборону, чтобы мирные жители не страдали.

«Два-три снаряда ложатся в водоканал, мост, высоковольтку - и наш город уже никому не интересен. И я уже не говорю о человеческих жертвах. Русские военные подкупили своим поведением: через «спасибо» и «пожалуйста». Они убрали мародерство в городе», - поделился мэр Купянска Геннадий Мацегора.

Однако Служба безопасности Украины не оценила мужественное решение мэра. Сейчас его подозревают в госизмене и преследуют родных.

«У меня есть личная ситуация, на территории Ивано-Франковской области арестовали мою дочь, она была в гостях у своей одногруппницы», - добавил он.

Сейчас в Купянске восстанавливается экономика. Люди вышли на работу, школы ведут консультации для выпускников, детские сады работают до обеда. Пока только нет интернета и мобильной связи - не включают в целях безопасности, потому что в шестидесяти километрах от города еще идут бои.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как восстанавливается мирная жизнь в Мариуполе. Город освобожден и, наконец, местные жители могут вздохнуть спокойно. Ближайшие позиции ВСУ более чем в ста километрах, и населенный пункт вне досягаемости украинской артиллерии. Последние боевики, засевшие на заводе «Азовсталь», сдались, теперь люди без риска для жизни могут заняться восстановлением.