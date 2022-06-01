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В СК предложили разработать новый порядок регистрации в соцсетях

Анна Касаткина
05:35 01.06.2022
Нынешняя система идентификации не позволяет своевременно и превентивно реагировать на действия распространителей запрещенного контента, считают в ведомстве.
В СК предложили разработать новый порядок регистрации в соцсетях
© Фото: Marek Levak, Pexels
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Следственный комитет выступает за изменение порядка регистрации в социальных сетях, так как нынешняя система не всегда позволяет применить меры реагирования на запрещенный контент. Об этом в интервью РИА Новости заявила заместитель председателя СК Елена Леоненко.

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях», - сказала она.

По словам Леоненко, нынешняя система идентификации не позволяет своевременно и превентивно реагировать на действия распространителей запрещенного контента и предупреждать его использование несовершеннолетними. Она добавила, что важным фактором также является качественный мониторинг запрещенной информации в интернете, соцсетях и мессенджерах для ее блокировки.

В марте прошлого года Роскомнадзор подготовил проект нового регулирования по обработке персональных данных, согласно которому у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров планировалось запрашивать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Для этого интернет-площадка предлагалось использовать собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора (ЕИС) для получения дополнительных согласий от пользователя. Позже в ведомстве сообщили, что посчитали избыточным запрашивать при регистрации паспортные данные и место жительства, и отметили, что эти данные не нужно будет заполнять даже если гражданин представит согласие на обработку персональных данных через систему ведомства.

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В СК предложили разработать новый порядок регистрации в соцсетях
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