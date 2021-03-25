Роскомнадзор предложил пускать в соцсети по паспорту

Роскомнадзор подготовил проект нового регулирования по обработке персональных данных, согласно которому у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров планируется запрашивать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту.

Согласно документу, проект которого размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru, ведомство предложило интернет-площадкам использовать собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора (ЕИС) для получения дополнительных согласий от пользователя.

«Для граждан Российской Федерации – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения), адрес места жительства (регистрации), номер телефона и адрес электронной почты», - говорится в проекте документа.

При использовании системы Роскомнадзора ведомство предложило проводить верификацию через портал госуслуг.

В соответствии с проектом документа, решать, через какую систему давать согласие, будет сам пользователь: при выборе ЕИС придется внести в специальную форму требуемые сведения.

Какую информацию должна запрашивать интернет-площадка у пользователя при выборе ее собственной платформы сбора согласий, не уточняется.

В марте вступила в силу часть поправок к закону «О персональных данных», в соответствии с которыми операторы данных обязаны получать согласия пользователей перед размещением и распространением опубликованной в сети информации, в том числе сведений из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. С 1 июля интернет-площадки должны организовать сбор согласий самостоятельно или при помощи ЕИС Роскомнадзора.

Ряд опрошенных «Коммерсантом» экспертов настороженно отнеслись к инициативе. По их мнению, есть риски утечек в сборе такого объема данных.