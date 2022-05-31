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Прайс заявил, что США не будут поставлять Украине РСЗО большой дальности

Максим Крюков
23:35 31.05.2022
Несмотря на это, американская сторона продолжает рассматривать варианты поставок различного вооружения, которое может быть эффективно на поле боя.
Прайс заявил, что США не будут поставлять Украине РСЗО большой дальности
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
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США не рассматривают идею поставок Киеву реактивных систем залпового огня большой дальности для их применения за пределами территории Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

«Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнеров. Однако видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине», - приводят его слова РИА Новости.

Накануне американский лидер Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты Америки не собираются поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности, которые могут достичь территории России. Президент США прокомментировал сообщения издания The New York Times, которое публиковало обратную информацию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал поставки вооружения Киеву. Он отметил, что любые военные грузы, отправленные на Украину западными странами, станут законной целью для ВС РФ.

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