Российские флаги на домах: как восстанавливается мирная жизнь в Мариуполе

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Мариуполь освобожден и, наконец, может вздохнуть спокойно. Ближайшие позиции ВСУ более чем в ста километрах и город вне досягаемости украинской артиллерии. Последние боевики, засевшие на заводе «Азовсталь» сдались, и люди без риска для жизни могут заняться восстановлением.

Город постепенно возвращается к мирной жизни. На улицах все чаще видно людей в яркой одежде. На автомобилях нет белых тряпок: ими обозначали гражданский транспорт во время боевых действий. Теперь можно не бояться: тех, кто стрелял по машинам мирных жителей, в Мариуполе больше не осталось.

На домах висят российские флаги. По улицам гуляет молодежь. В первые районы города уже дали свет и воду. На очереди - подключение к водоснабжению остальных районов освобожденного Мариуполя.

«Спасибо вам, восстанавливается очень быстро все. Во многих районах уже свет, вода», - рассказала одна из местных жительниц.

Первый подключенный к центральному электроснабжению социальный объект - Мариупольская городская больница. В этом здании, пострадавшем во время боев, работают настоящие герои. Даже под тяжелыми обстрелами врачи все это время продолжали оказывать помощь людям.

Привести больницу в изначальное состояние помогают волонтеры из России. Переоценить помощь наших соотечественников сложно. Кто-то задействован в восстановлении города, а кто-то обеспечивает снабжение жителей хлебом и питьевой водой. Гуманитарные грузы из России в Мариуполь приходят уже железнодорожными составами.

Продолжение смотрите в сюжете Георгия Мамсурова для программы «Главное с Ольгой Беловой»