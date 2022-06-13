Володин призвал создать в РФ собственную эффективную систему высшего образования

Он сообщил, что данный вопрос станет темой для обсуждения на парламентских слушаниях в ГД 27 июня. В нем будет участвовать глава Минобрнауки, а также представители сообщества высших учебных заведений и эксперты.

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что нынешнюю систему высшего образования, которая сложилась в РФ,

необходимо изменить.

Спикер ГД подчеркнул, что к данному вопросу необходимо подойти ответственно.

«Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», - написал он в своем Telegram-канале.

Также Володин сообщил, что данный вопрос станет темой для обсуждения на парламентских слушаниях в Госдуме 27 июня. В нем будет участвовать глава министерства науки и высшего образования, а также представители сообщества высших учебных заведений и эксперты.

«Свои предложения оставляйте в комментариях», - добавил Володин в конце публикации.

В начале июня в Минобрнауки сообщили об исключении всех российских вузов из Болонского процесса. Ранее глава ведомства Валерий Фальков заявил, что в России будет сформирована своя система подготовки кадров в высшем образовании.