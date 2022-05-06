Бойцы ЛНР показали западное трофейное оружие, захваченное в Попасной

До прихода подразделений Народной милиции ЛНР жители Попасной прятались по подвалам и погребам, сейчас люди перестают бояться.

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Наступающие на позиции украинских боевиков бойцы Народной милиции ЛНР все чаще используют трофейное оружие. Отступающие националисты бросают все, что мешает бежать: стрелковое оружие, патроны к нему и гранатометы. Все это защитники Донбасса собирают и используют против врага.

«Бывает оружия по 20 единиц после боя оставляют. Даже личное стрелковое. Паника у них, просто паника. Вот сами обратите внимание, если мы находим АКС - значит имеем дело с резервистами. Когда в бой идут резервисты, значит основные силы уже исчерпаны», - рассказал боец НМ ЛНР с позывным «Тема».

И оружие - не самые главные трофеи. На позициях отступивших боевиков находят рационы питания со знаком качества министерства агрокультуры США, британские радиостанции, которыми сейчас пользуются защитники Донбасса и многое другое. Еще одна находка - тепловизор из Прибалтики, его используют для разведки, а так же при штурмах зданий.

Чем активнее подразделения ЛНР продвигаются вперед, тем спокойнее становится жизнь местных жителей. Они уже не боятся и выходят из своих подвалов и укрытий.