В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россиянка найдена мертвой в квартире в турецкой Аланье

Анна Назайкина
08:17 13.06.2022
Как утверждается, после осмотра квартиры, где была найдена россиянка, ее тело доставили в морг.
Россиянка найдена мертвой в квартире в турецкой Аланье
© Фото: Эрай Эркылыч, РИА Новости
Читайте нас на:

В турецкой Аланье в квартире было найдено тело 47-летней россиянки. Об этом сообщает издание Haberturk.

«Гражданка России Аида Магомедова (47 лет), проживающая в квартире в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена мертвой в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, установили, что женщина умерла», — передает портал.

Как утверждается, после осмотра квартиры, где была найдена россиянка, ее тело было доставлено в морг.

В настоящий момент турецкие правоохранители занимаются  расследованием инцидента, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В феврале мужчина напал с ножом на двух гражданок России в Стамбуле. Тогда сообщалось, что одну из пострадавших доставили в больницу с резаной раной головы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:44 Армия
Видео
«Такого мы еще не видели»: какое оружие было захвачено на позициях отступающих ВСУ
09:14 В стране и мире
Жителям Запорожской области обнулят платы по кредитам в украинских банках и долги за ЖКХ
08:29 В стране и мире
Историк из США рассказал о лжи Клинтона про нерасширение НАТО на восток
07:48 В стране и мире
Боррель назвал условия для присоединения Украины к ЕС
07:22 Армия
Борисов рассказал, как российское высокоточное оружие показало себя на Украине
Популярное
Видео
МО РФ: ракетами «Калибр» уничтожен склад ВСУ с западным оружием под Тернополем
Видео
Средства ПВО РФ сбили за сутки восемь украинских БПЛА, включая один «Байрактар»
Видео
ВС РФ в ходе спецоперации за сутки сбили три Су-25 Украины
Видео
В Москве состоялся гала-матч Народной футбольной лиги с участием звездных игроков
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами уничтожен пункт дислокации наемников под Харьковом
Видео
ПВО ВС РФ в ходе спецоперации сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.