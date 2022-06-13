Россиянка найдена мертвой в квартире в турецкой Аланье

Как утверждается, после осмотра квартиры, где была найдена россиянка, ее тело доставили в морг.

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В турецкой Аланье в квартире было найдено тело 47-летней россиянки. Об этом сообщает издание Haberturk.

«Гражданка России Аида Магомедова (47 лет), проживающая в квартире в районе Гюллерпынары Аланьи, была обнаружена мертвой в квартире. Полиция и медицинские бригады, прибывшие в квартиру по извещению, установили, что женщина умерла», — передает портал.

Как утверждается, после осмотра квартиры, где была найдена россиянка, ее тело было доставлено в морг.

В настоящий момент турецкие правоохранители занимаются расследованием инцидента, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В феврале мужчина напал с ножом на двух гражданок России в Стамбуле. Тогда сообщалось, что одну из пострадавших доставили в больницу с резаной раной головы.